Эксперты рассказали, какой вред может быть от телефона: новое исследование пролило свет на проблему

В современном мире использование устройств неизбежно, но реально ограничить их влияние на здоровье человека. Для этого нужно узнать правду о том, как смартфон влияет на организм и психику человека.

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Об этой информации сообщило издание NUR, передает «УРА-Информ».

Какой вред приносят гаджеты и в чем опасность их бесконтрольного использования, — рассказал доктор. Мелинда Ратини, Роберт Прейдт и Стивен Райзен. Влияние устройств на физическое здоровье человека Чем вреден телефон для здоровья? По словам доктора Мелинды Ратини, влияние смартфонов на физическое здоровье заключается в следующем:

Микробы. Телефон всегда с собой. Это происходит на улице, в ванной, в общественном транспорте, куда бы я ни ехал. Бактерии и вирусы скапливаются на поверхности смартфона и легко могут проникнуть в организм.

Головной синдрома. Если слишком долго смотреть в телефон, это может привести к напряжению мышц шеи и вызвать боль или судороги. У человека часто возникает невралгия, которая иррадиирует в спину или плечо и вниз по руке.

Боль в шее. Болевые ощущения могут быть вызваны тем, что пользователь звонит, удерживая телефон между ухом и плечом. Это неестественное положение, которое приводит к боли в шее.

Нарушения сна. Использование смартфона ночью нарушает отдых и сон, что может привести к диабету, ожирению, сердечным заболеваниям и другим проблемам.

Ограниченное движение большого пальца. Ваш большой палец висит в согнутом положении или отрывается, когда вы пытаетесь его выпрямить. Это происходит, когда оболочка вокруг большого пальца утолщается, препятствуя свободному движению сухожилия. К таким последствиям может привести прикосновение к мобильному телефону или простое удерживание смартфона в руках.

Артрит большого пальца. Нет четких доказательств того, что использование смартфона приводит к артриту, но частые текстовые сообщения повышают риск заболевания.

Взаимодействие с медицинским оборудованием. Ваш смартфон может мешать работе кардиостимулятора, дефибриллятора или некоторых слуховых аппаратов.

Размытое зрение. Что будет, если долго смотреть в телефон? Более короткая длина волны синего света, излучаемого смартфонами, может очень быстро вызвать утомление и боль в глазах. Он может даже повредить роговицу (прозрачную линзу в передней части глаза) и ухудшить зрение.

Опасность использования гаджетов также связана с повышенным риском получения травм. При использовании телефона и ходьбе по улице, а также при использовании телефона во время вождения возрастает риск несчастных случаев и инцидентов. Это связано с тем, что основное внимание уделяется экрану телефона, а не тому, что происходит вокруг него.

По словам Стивена Рейнберга, в период с 1998 по 2017 год более 2500 мужчин и женщин сообщили о травмах головы и шеи, полученных при использовании смартфона в отделении неотложной помощи Нью-Йорка. Если рассматривать страну в целом, то это число достигнет 76 тысяч человек.

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