Ученые приблизились к разрешению проблемы голода в мире: многообещающее исследование

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде в США нашли способ заставить растения расти в полной темноте. Они использовали для этого искусственный фотосинтез.

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Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

Согласно полученным данным, ученые считают, что этот способ производства пищи может быть использован на Марсе в будущем.

Фотосинтез развивался на протяжении миллионов лет, превращая воду, углекислый газ и солнечную энергию в растительную биомассу и пищу, которую мы едим. По мнению исследователей, естественный процесс очень неэффективен, ведь на растения уходит всего 1% солнечной энергии. Теперь американские ученые нашли способ обойти естественный фотосинтез и использовать искусственный фотосинтез для приготовления растительной пищи в полной темноте.

Исследователи использовали двухэтапный процесс для преобразования углекислого газа, электричества и воды в ацетат, ключевой компонент уксуса. Растения поглощали ацетат и могли расти в темноте. По словам ученых, использование солнечных батарей для выработки электроэнергии будет более чем в 18 раз эффективнее, чем естественный процесс.

По словам Элизабет Ханн из Калифорнийского университета, новая технология является более эффективным способом производства продуктов питания, чем использование естественного фотосинтеза. Ученые верят в свой новый способ выращивания помидоров, риса, рапса и зеленой фасоли в полной темноте. Эти растения были по крайней мере испытаны.

«Мы считаем, что таким образом можно выращивать многие культуры. Необходимо использовать некоторые методы выращивания, с которыми мы работаем, но это точно даст более высокий урожай, — говорит Маркус Харланд-Данауэй из Калифорнийского университета.

По мнению ученых, искусственный фотосинтез открывает множество возможностей для выращивания продуктов питания во все более неблагоприятных условиях с изменением климата. Такие культуры можно выращивать и собирать в городских районах и в местах, которые в конечном итоге будут непригодны для земледелия. Ученые считают, что будущие поселенцы на Луне и Марсе также могут использовать эту технологию для выращивания пищи.

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