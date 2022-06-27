Появились доказательства существования НЛО: Япония потрясла научное сообщество своим открытием

Частный исследовательский институт в Фукусиме, Япония, опубликовал результаты изучения доказательств более чем 450 ученых. В них говорится о реальном существовании инопланетной жизни.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, где сослались на передовые исследования восточных экспертов, передает «УРА-Информ».

По мнению исследователей, четыре из них, вероятно, представляют собой НЛО. Такехару Миками, ведущее учреждение, представил результаты.

Стоит отметить, что два сертификата были получены в 2021 году, еще два — в 2018 и 2022 годах. На полученных фотографиях видны темные цвета и светлые объекты на видео. По словам ученых, материалы проверяли на наличие повреждений с помощью специальных программ.

Впрочем, мировые ведущие эксперты еще не спешат объявлять о сенсации, поскольку похожие материалы и ранее присутствовали. Однако многих интригует, что с каждым годом общественность и ученые все больше поднимают тему касательно внеземной жизни.

Напомним, ученые наткнулись на неожиданную находку в гнезде динозавров: опубликованы снимки.