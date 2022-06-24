Технологии

Ученые наткнулись на неожиданную находку в гнезде динозавров: опубликованы снимки

В штате Мадхья-Прадеш, Индия, исследователи из Национального парка окаменелостей динозавров обнаружили яйцо внутри окаменевшего яйца, явление, также известное как «яйцо-яйцо».

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Об этой информации сообщил научный журнал IFLScience, передает «УРА-Информ».

Необычное яйцо принадлежит титанозавру и предполагает, что яйцевод данного вида динозавров был похож на птичий. Например, яичники встречаются у кур.

Исследователи в поселке Падля обнаружили в титанозавре гнездо из 52 зауроподов. Один содержал 10 ископаемых яиц, в том числе «яйцо в яйце», состоящее из двух рядов скорлупы.

Значение находки в том, что она поможет ученым изучить репродуктивные функции и внутреннее строение органов титанозавра. В дальнейшей перспективе группы научных сотрудников могут даже попытаться клонировать динозавра. Однако споры на этот счет до сих пор ведутся, поскольку клонирование подобных существ не только крайне сложная затея, но еще и опасная.

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