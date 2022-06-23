Человеческие клещи начинают сливаться с организмом: ученые пришли к будоражащим выводам

Эти клещи живут почти на всех людях, но ученые считают, что они уже почти едины с нами. На это указывают недавние любопытные исследования, которые доказывают факт постепенного симбиоза клещей с людьми.

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Данная информация представлена ресурсом ScienceAlert, передает «УРА-Информ».

Почти у всех на Земле есть очень маленькие кожные клещи, всего 0,3 мм в длину, называемые Demodex folliculorum или угревые железы на лице. В течение своей короткой жизни они живут в волосяных фолликулах. Эти клещи рождаются на лице человека, соединяются с нами и там же погибают. Новое исследование показывает, что в процессе эволюции угревая железа постепенно трансформируется из паразитического организма во внутреннего симбионта человека, а значит, просто не может больше жить без нас, пишет ScienceAlert.

По мнению исследователей из Университета Рединга в Великобритании, Demodex folliculorum становится живым внутренним организмом в нашем теле, а это значит, что он постепенно соединяется с нами, чтобы стать единым целым.

«Наше исследование геномов этих микроскопических существ показывает, что они постепенно эволюционируют и приспосабливаются к постоянной жизни в порах человеческого лица», — говорит Алехандра Перотти из Университета Рединга.

Эти клещи живут в волосяных фолликулах лица человека и питаются секретом кожного сала. Это единственная пища для этого клеща, и в течение двух недель своей жизни он почти ничего не делает, кроме того, что ест.

У этих когтей есть морда, четыре пары ног, а их кишечник растет всю жизнь. Для того, чтобы эти когти могли спариваться, они выходят из укрытия только ночью. А при размножении возвращаются в поры лица.

По мнению ученых, репродуктивные органы этих клещей расположены впереди тела, а своеобразное расположение полового члена у самцов предполагает, что для размножения они всегда должны находиться под самкой.

Поскольку у Demodex folliculorum нет естественных хищников или контактов с другими клещами, их геном содержит только самую важную информацию для выживания. Вот почему эти кожаные клещи выходят «погулять» только ночью. В ходе эволюции они утратили гены, отвечающие за защиту от солнца.

По мнению исследователей, тот факт, что генофонд клещей слишком мал для дальнейшего развития, зашел в так называемый эволюционный тупик, не позволяющий создавать генетическое биоразнообразие. Исследователи обнаружили, что клещи постепенно начали эволюционировать, приспосабливаясь к полному симбиозу с человеком.

Однако во время симбиоза оба организма получают выгоду от сожительства. Ученые еще точно не решили, какую пользу может принести нам этот клещ. Хотя предпосылка есть.

«Раньше ученые думали, что у клещей нет прямой кишки и всю жизнь они накапливают отходы жизнедеятельности, а когда они погибают и разлагаются, эти отходы могут вызывать развитие демодекозного дерматоза. задние проходы. Следовательно, — добавил он, — возможно, эти клещи действуют как очистители пор на лице человека. Однако это требует дальнейших исследований», — объясняет Перотти.

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