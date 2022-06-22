В небе над Новой Зеландией появилась спираль: эксперты выяснили, что это может означать

В воскресенье, 19 июня 2022 года, многие космические наблюдатели в Новой Зеландии были очарованы загадочным феноменом голубой спирали, видимым в вечернем небе.

Время чтения: 50 Секунд

Данная информация была представлена в издании The Guardian, передает «УРА-Информ».

В социальных сетях интернет-пользователи начали выкладывать различные теории о том, кто он такой. Писали, что это может быть НЛО и другое странное явление.

Фотографии этого явления заполонили социальные сети с различными комментариями о случившемся — высказывались предположения, что это НЛО или какой-то неизвестный науке космический феномен.

«Это странное явление, но легко объяснимое», — сказал Ричард Истер из Оклендского университета в Новой Зеландии.

По словам ученых, такие спиралевидные объекты иногда появляются, когда ракета выводит на орбиту спутник.

«Когда топливо выходит из ракеты, оказывается, что смесь воды и углекислого газа в космосе образует облако, которое освещает солнце. Вот почему иногда можно увидеть такое спиральное явление в небе», — добавил он.

Напомним, японские ученые с помощью телескопа Subaru обнаружили «суперземлю» — планету под названием Росс 508b. Планета обращается вокруг темно-красного карлика Росс 508 и звезды почти за 11 дней. Сама звезда находится в 36,5 световых годах от Земли.

Напомним, эксперты разгадали древнюю тайну проклятия Тутанхамона: сделано уникальное открытие.