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Эксперты разгадали древнюю тайну проклятия Тутанхамона: сделано уникальное открытие

Британский археолог Говард Картер вскрыл гробницу египетского фараона 4 ноября 1922 года, а в феврале следующего года пришел вместе с британским египтологом Джорджем Карнарвоном к гробнице нового царя. Тогда же мир и узнал о древней тайне, которую эксперты разгадали только недавно.

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Об этой информации сообщил «ТСН», передает «УРА-Информ».

В течение шести недель после открытия Карнарвон умер, после чего последовала серия загадочных смертей, когда люди копали или посещали кладбище. В результате многие газеты начали публиковать статьи, предполагающие, что эти люди стали жертвами древнего проклятия. Таким образом, в сознании людей создавалось «проклятие фараона», включавшее в себя все маловажные подробности раскопок в Египте.

Но, по мнению экспертов, слухи о полете были вызваны египтологом и журналистом Артуром Вейгалом, которого обидело, что эксклюзивная история попала в Times.

Большинство ученых говорят, что многие другие люди, посетившие гробницу или помогавшие в ее открытии, прожили долгую и здоровую жизнь.

«Некоторые из смертей могли быть вызваны бактериями из могилы, которые заразили людей, у которых уже было хроническое заболевание легких», — заключили исследователи.

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