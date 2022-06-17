Технологии

Астрономы Китая могли наткнуться на сигнал инопланетян: специалисты рассказали об удивительном случае

Китайские ученые заявили, что гигантский телескоп Sky Eye, возможно, нашел доказательства существования внеземной цивилизации. Статья была опубликована в государственной газете Science and Technology Daily, но позже была удалена.

Время чтения: 1 Мин. , 2 Секунд

Об этой информации сообщили в американском агентстве Bloomberg, передает «УРА-Информ».

 Интересная тема привлекла внимание американской версии Bloomberg. Согласно подписи к сообщению, низкочастотные электромагнитные сигналы, обнаруженные крупнейшим в мире радиотелескопом Sky Eye, отличаются от ранее увиденных, и группа продолжает их изучение.

Об этом сообщается со ссылкой на поисковую группу, созданную директором зарубежных исследователей Пекинского педагогического университета, Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук и Калифорнийского университета в Беркли Чжан Тунцзи.

Причины, по которым новость была удалена из официального пресс-релиза Министерства науки и технологий Китая, неизвестны. Несмотря на это, новость уже стала популярной в китайских социальных сетях Weibo, а также в других СМИ, включая государственные СМИ. В сентябре 2020 года телескоп Sky Eye диаметром 500 метров начал поиск внеземной жизни.

Исследовательская группа обнаружила подозрительные сигналы еще в 2020 году при обработке данных 2019 года и получила подозрительный сигнал в 2022 году при наблюдении за далекими планетами. По словам Чжан Тунцзи, Небесный глаз очень чувствителен к низкочастотным радиосигналам и играет важную роль в поисках отчуждения цивилизации.

Однако подозрительные признаки также могут быть радиопомехами и требуют дальнейшего расследования. Звонки журналистов Bloomberg в Science and Technology Daily с просьбой прояснить ситуацию с удалением новости остались без ответа.

Напомним, эксперты сказали, сколько человеку нужно находиться на солнце: выводы научного сообщества.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Эксперты сказали, сколько человеку нужно находиться на солнце: выводы научного сообщества

Ученые из Испании рассчитали оптимальное время для солнечного света. Исследователи проанализировали параметры солнечной радиации четыре месяца в году (по одному в каждый период) за период с 2003 по 2010 год. Наиболее важным показателем для исследователей стала выработка витамина D под воздействием солнечного света.

Ученые показали древнейшего прародителя человека: им оказалось неожиданное существо

Более века назад ученые обнаружили загадочную окаменелость, найденную в шотландской шахте. Останки принадлежали таким же беззубым существам с хрящевым скелетом.

Лучшие криптовалюты для долгосрочного инвестирования

Этот год стал провальным для цифрового рынка и одновременно его можно рассматривать как своеобразную «лакмусовую бумажку», которая позволила отделить реальные проекты от «пустышек».

Ученые Китая изобрели настоящий телекинез: прорыв в науке заинтересовал общественность

Результаты нового исследования — первый шаг к будущему управлению человеческим разумом с помощью искусственных объектов на расстоянии.

Люди древности могли смотреть «мультики»: ученые пришли к неожиданным выводам

Британские исследователи заявили, что древние резные изображения животных на плоских каменных поверхностях, называемые плитами, двигались под влиянием мерцающего пламени очага.

Покупка смартфона: на что обращать внимание

Найти идеальный смартфон среди множества вариантов, доступных на рынке, — очень сложная задача. Смартфоны меняются из года в год и улучшают свои параметры. На что...