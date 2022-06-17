Астрономы Китая могли наткнуться на сигнал инопланетян: специалисты рассказали об удивительном случае

Китайские ученые заявили, что гигантский телескоп Sky Eye, возможно, нашел доказательства существования внеземной цивилизации. Статья была опубликована в государственной газете Science and Technology Daily, но позже была удалена.

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Об этой информации сообщили в американском агентстве Bloomberg, передает «УРА-Информ».

Интересная тема привлекла внимание американской версии Bloomberg. Согласно подписи к сообщению, низкочастотные электромагнитные сигналы, обнаруженные крупнейшим в мире радиотелескопом Sky Eye, отличаются от ранее увиденных, и группа продолжает их изучение.

Об этом сообщается со ссылкой на поисковую группу, созданную директором зарубежных исследователей Пекинского педагогического университета, Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук и Калифорнийского университета в Беркли Чжан Тунцзи.

Причины, по которым новость была удалена из официального пресс-релиза Министерства науки и технологий Китая, неизвестны. Несмотря на это, новость уже стала популярной в китайских социальных сетях Weibo, а также в других СМИ, включая государственные СМИ. В сентябре 2020 года телескоп Sky Eye диаметром 500 метров начал поиск внеземной жизни.

Исследовательская группа обнаружила подозрительные сигналы еще в 2020 году при обработке данных 2019 года и получила подозрительный сигнал в 2022 году при наблюдении за далекими планетами. По словам Чжан Тунцзи, Небесный глаз очень чувствителен к низкочастотным радиосигналам и играет важную роль в поисках отчуждения цивилизации.

Однако подозрительные признаки также могут быть радиопомехами и требуют дальнейшего расследования. Звонки журналистов Bloomberg в Science and Technology Daily с просьбой прояснить ситуацию с удалением новости остались без ответа.

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