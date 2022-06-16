Технологии

Эксперты сказали, сколько человеку нужно находиться на солнце: выводы научного сообщества

Ученые из Испании рассчитали оптимальное время для солнечного света. Исследователи проанализировали параметры солнечной радиации четыре месяца в году (по одному в каждый период) за период с 2003 по 2010 год. Наиболее важным показателем для исследователей стала выработка витамина D под воздействием солнечного света.

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Об этой информации сообщили росСМИ, которые сослались на западный журналScience of the Total Environment, передает «УРА-Информ».

В январе вы должны находиться на солнце около 2 часов 10 минут в день. При этом не менее 10 процентов кожи человека должны подвергаться воздействию солнечных лучей. В апреле и июле достаточно 10 минут принятия солнечных ванн, если открыта четверть кожи. Для выработки наилучшего количества витамина D в октябре ученые рекомендуют находиться на солнце в течение 30 минут.

В северных широтах время загара в зимние месяцы должно быть больше. Зимой в полдень — 120 минут, но в 10:00 это время будет уже 9,7 часа, а в 16:00 — 5,7 часа, пишет agenciasinc.es.

Весной и летом в полдень (13 часов) 10-минутного пребывания на солнце достаточно, чтобы покрыть суточную потребность организма в витамине D. Если выделить время для принятия солнечных ванн с 15.00 до 17.00, в этом случае оно продлится в течение 20 минут. При этом не менее четверти поверхности тела должно быть открыто.

Сделанные выводы относятся к людям с третьим типом кожи (к этому роду относится большинство испанцев) — темноволосым, сероглазым или кареглазым представителям человечества со смуглой кожей и без веснушек.

Исследователи отмечают, что выработка витамина D зависит от многих факторов, в том числе от возраста человека, состава тела и типа одежды.

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