Более века назад ученые обнаружили загадочную окаменелость, найденную в шотландской шахте. Останки принадлежали таким же беззубым существам с хрящевым скелетом.

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Об этой информации сообщил ZN.UA, передает «УРА-Информ».

Прошло 130 лет с момента открытия Palaeospondylus gunni, но он четко не классифицирован. Теперь группа ученых решила, что эта загадочная древняя рыба может быть древнейшим предком человека, сообщает Live Science.

По словам ведущего автора исследования Тацуи Хирасавы из Токийского университета, все аспекты скелета должны быть идентифицированы, чтобы живое существо могло закрепиться на эволюционном дереве.

Помета смущают два фактора: его небольшой размер (длина тела всего два дюйма) и тот факт, что окаменелость значительно сжала скелет, превратив кости в деформированную массу. По словам Хирашивы, «это был палеонтологический кошмар».

Предыдущие исследования показали, что Palaeospondylus gunni жил в середине года примерно от 398 до 385 миллионов лет назад. У этой рыбы были хорошо развитые клыки, но не было конечностей. В отличие от большинства позвоночных того времени, у «угря» не было зубов.

Неоднократные попытки разместить Рыб на эволюционном древе привязали его ко всем «ветвям». В 2004 году американские ученые сообщили, что Palaeospondylus был примитивной двоякодышащей рыбой. Однако исследование, проведенное Хирасаве в 2016 году в журнале Zoological Letters, предполагает, что это может быть родственник сырой рыбы. Год спустя команда из Австралийского национального университета поставила под сомнение статус куропатки, предположив вместо этого, что это была хрящевая рыба, как и современные акулы.

Этот «научный пинг-понг» начался совсем недавно. Ученые пытались разгадать тайну его существования с 1890-х годов, единственное, с чем смогли согласиться исследователи окаменелостей, это то, что никто на самом деле не знал, что это за таинственная ископаемая.

В ходе нового исследования исследователи смогли получить цифровые изображения Palaeospondylus с самым высоким на сегодняшний день разрешением. Чтобы получить наиболее точные данные, ученые собрали лучшие окаменелости. Многочисленные образцы Palaeospondylus были обнаружены с 1890 года, но большинство из них были каким-то образом повреждены как в результате окаменения, так и в результате раскопок, что могло способствовать более ранней неправильной классификации. Исследователи отобрали окаменелости, у которых только голова была покрыта камнем, а хвост был расслаблен.

Исследователи пришли к выводу, что Palaeospondylus, вероятно, ближе к четвероногим, имеющим конечности, чем к более старым видам, таким как пневмония и третичная рыба, что делает Palaeospondylus самым близким водным существом к ранним наземным животным.

Но хотя ученым удалось решить эту бактериологическую загадку, все еще остаются некоторые вопросы без ответа. У тетраподоморфов обычно есть зубы, но у палеоспондила их не было, а если и были, то не окаменевшие. У него также не было явных привязанностей, в то время как обычно это были его близкие родственники.

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