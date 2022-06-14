Технологии

Ученые Китая изобрели настоящий телекинез: прорыв в науке заинтересовал общественность

Результаты нового исследования — первый шаг к будущему управлению человеческим разумом с помощью искусственных объектов на расстоянии.

Время чтения: 1 Мин. , 16 Секунд

Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

Теперь телекинез, перемещение объектов силой мысли на расстоянии, в умах многих является чем-то из области научной фантастики. Однако, как сообщает SciTechDaily, китайские ученые активно работают над тем, чтобы воплотить это явление в жизнь.

Исследователи из Китайского университета ВВС сделали первый шаг в дистанционном управлении метаматериалами с помощью волн человеческого мозга в новом исследовании.

Метавещества — это искусственные вещества с необычными физическими свойствами, в том числе электромагнитными свойствами, не встречающимися в природе. Двумерными аналогами метавеществ являются метафлатины, обладающие беспрецедентной свободой управления электромагнитными волнами. По мнению ученых, можно создать программируемую метаповерхность с множеством функций, которыми может дистанционно управлять человеческий разум.

Хорошо известно, что человеческий мозг генерирует мозговые волны в процессе мышления. Ученые предположили, что с помощью мозговых волн, которые можно использовать в качестве сигнала, можно контролировать и управлять своим метаповерхностным разумом.

В ходе исследования китайские ученые смогли дистанционно управлять Metaflat, посылая волны человеческого мозга на специальный приемник. Исследователи хотели убедиться, что человек может контролировать электромагнитный отклик программируемой метаповерхности. Они достигли этого, продемонстрировав, что пользователь может контролировать распространение электромагнитных волн от метаповерхности.

Результаты эксперимента показали, что с помощью мозговых волн человек может дистанционно управлять метаповерхностной активностью более эффективно, чем с помощью портативных устройств. В настоящее время исследователи прилагают аналогичные усилия для улучшения качества управления метаплоскостями с использованием человеческого разума.

Исследователи считают, что сознание можно применять удаленно к различным метаповерхностям, включая этот метод мониторинга и контроля за здоровьем человека, отправки данных поколениям связи 5G и 6G и другим областям.

Напомним, люди древности могли смотреть «мультики»: ученые пришли к неожиданным выводам.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Люди древности могли смотреть «мультики»: ученые пришли к неожиданным выводам

Британские исследователи заявили, что древние резные изображения животных на плоских каменных поверхностях, называемые плитами, двигались под влиянием мерцающего пламени очага.

Покупка смартфона: на что обращать внимание

Найти идеальный смартфон среди множества вариантов, доступных на рынке, — очень сложная задача. Смартфоны меняются из года в год и улучшают свои параметры. На что...

Виртуальные дети заменят обычных через 50 лет: ученые отличились удивительным прогнозом

Виртуальные дети станут чем-то само собой разумеющимся через 50 лет. Они помогут бороться с перенаселением, считает известный эксперт по искусственному интеллекту и новым технологиям Катриона Кэмпбелл.

Ученые поймали необычный сигнал из космоса: специалисты выяснили, откуда он идет

Новый космический объект настолько уникален, что астрономы никогда не сталкивались с подобными находками ранее.

Эксперты сказали, теплокровными или хладнокровными были динозавры: подробности

Ученые из Калифорнийского технологического института смогли измерить скорость метаболизма давно вымерших животных и пришли к выводу, что некоторые крупные динозавры становились хладнокровными по мере своего развития, сообщает New York Times.

Ученые сделали новый вывод об эволюции: эксперты выяснили, как работает природа

Эволюционные процессы по Дарвину могут проходить куда быстрее. Ученые провели обширные исследования, показавшие, что эволюция может происходить намного быстрее, чем считалось ранее. Как сообщает Science Alert, ученые проанализировали различные генетические вариации и пришли к такому выводу.