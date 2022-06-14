Ученые Китая изобрели настоящий телекинез: прорыв в науке заинтересовал общественность

Результаты нового исследования — первый шаг к будущему управлению человеческим разумом с помощью искусственных объектов на расстоянии.

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Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

Теперь телекинез, перемещение объектов силой мысли на расстоянии, в умах многих является чем-то из области научной фантастики. Однако, как сообщает SciTechDaily, китайские ученые активно работают над тем, чтобы воплотить это явление в жизнь.

Исследователи из Китайского университета ВВС сделали первый шаг в дистанционном управлении метаматериалами с помощью волн человеческого мозга в новом исследовании.

Метавещества — это искусственные вещества с необычными физическими свойствами, в том числе электромагнитными свойствами, не встречающимися в природе. Двумерными аналогами метавеществ являются метафлатины, обладающие беспрецедентной свободой управления электромагнитными волнами. По мнению ученых, можно создать программируемую метаповерхность с множеством функций, которыми может дистанционно управлять человеческий разум.

Хорошо известно, что человеческий мозг генерирует мозговые волны в процессе мышления. Ученые предположили, что с помощью мозговых волн, которые можно использовать в качестве сигнала, можно контролировать и управлять своим метаповерхностным разумом.

В ходе исследования китайские ученые смогли дистанционно управлять Metaflat, посылая волны человеческого мозга на специальный приемник. Исследователи хотели убедиться, что человек может контролировать электромагнитный отклик программируемой метаповерхности. Они достигли этого, продемонстрировав, что пользователь может контролировать распространение электромагнитных волн от метаповерхности.

Результаты эксперимента показали, что с помощью мозговых волн человек может дистанционно управлять метаповерхностной активностью более эффективно, чем с помощью портативных устройств. В настоящее время исследователи прилагают аналогичные усилия для улучшения качества управления метаплоскостями с использованием человеческого разума.

Исследователи считают, что сознание можно применять удаленно к различным метаповерхностям, включая этот метод мониторинга и контроля за здоровьем человека, отправки данных поколениям связи 5G и 6G и другим областям.

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