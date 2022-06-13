Технологии

Люди древности могли смотреть «мультики»: ученые пришли к неожиданным выводам

Британские исследователи заявили, что древние резные изображения животных на плоских каменных поверхностях, называемые плитами, двигались под влиянием мерцающего пламени очага.

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Об этой информации сообщил «КурсорИнфо», передает «УРА-Информ».

Недавнее исследование британских археологов предполагает, что семьи ледникового периода, возможно, собирались после ужина перед мерцающим «экраном», чтобы согреться и повеселиться, задолго до появления Netflix и Disney+.

Используя современные технологии для анализа плит из известняка возрастом 15 000 лет — своего рода «пригодное для носки искусство», вырезанное из камня с достаточно плоской поверхностью, чтобы на ней можно было выгравировать, — исследователи обнаружили, что их геометрические формы и изображения животных, людей и особенностей окружающей среды, например, реки чудесным образом превратились в сверкающие анимированные сцены, которые, кажется, движутся по поверхности камня, если их поместить на определенном расстоянии и в определенном порядке рядом с зажженным виртуальным огнем.

Как сообщает журнал PLOS One, исследователи Йоркского университета, основываясь на признаках воздействия огня, предположили, что эти каменные плиты были размещены возле огня или очага.

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