Люди древности могли смотреть «мультики»: ученые пришли к неожиданным выводам

Британские исследователи заявили, что древние резные изображения животных на плоских каменных поверхностях, называемые плитами, двигались под влиянием мерцающего пламени очага.

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Об этой информации сообщил «КурсорИнфо», передает «УРА-Информ».

Недавнее исследование британских археологов предполагает, что семьи ледникового периода, возможно, собирались после ужина перед мерцающим «экраном», чтобы согреться и повеселиться, задолго до появления Netflix и Disney+.

Используя современные технологии для анализа плит из известняка возрастом 15 000 лет — своего рода «пригодное для носки искусство», вырезанное из камня с достаточно плоской поверхностью, чтобы на ней можно было выгравировать, — исследователи обнаружили, что их геометрические формы и изображения животных, людей и особенностей окружающей среды, например, реки чудесным образом превратились в сверкающие анимированные сцены, которые, кажется, движутся по поверхности камня, если их поместить на определенном расстоянии и в определенном порядке рядом с зажженным виртуальным огнем.

Как сообщает журнал PLOS One, исследователи Йоркского университета, основываясь на признаках воздействия огня, предположили, что эти каменные плиты были размещены возле огня или очага.

Напомним, виртуальные дети заменят обычных через 50 лет: ученые отличились удивительным прогнозом.