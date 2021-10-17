Технологии

Ученые создали особый вид коронавируса: эксперты сообщили, для чего это нужно

Эксперты из университета Рокфеллера в Соединенных Штатах сумели изобрести новый COVID-19. Что примечательно, они сказали, что подобный вирус даже будет в какой-то степени полезен для всего человечества.

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Об этой информации сообщила « Газета», передает «УРА Информ».

Отмечается, что ученые создали именно неинфекционные репликоны коронавирусной инфекции. При этом генетическая конструкция имеет в себе код РНК коронавируса. Фактически созданный в лаборатории вирус способен имитировать почти все нюансы жизненного цикла ковида.

Когда ученых спросили, для чего они создали еще один вирус, они ответили, что хотят более углубленно изучить те механизмы, из-за которых коронавирус может инфицировать и даже убивать людей. Кроме того, на вышеупомянутых репликонах эксперты намерены испытывать лекарства.

Иными словами, такая разработка поможет больше понять то, с чем столкнулось человечество. Ведь известно, что на сегодняшний день, к сожалению, далеко не все страны смогли побороть эпидемию, а такая разработка способна помочь специалистам лучше изучить вирус и факторы воздействия на него.

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