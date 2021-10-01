Вирус заразил до 10 миллионов устройств на Андроид: что нужно знать

Жертвами преступников стали люди со всего мира

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Был обнаружен вирус, который, действуя как троян, вводил в учетную запись пользователя платные премиальные подписки. Таким образом, миллионы ничего не подозревающих владельцев Android-смартфонов стали его жертвами.

Исследователи Zimperium zLabs обнаружили существование вируса GriftHorse. Троян на зараженном оборудовании с небольшой помощью владельца устройства активировал платные услуги премиум-класса, за которые пользователи должны были платить 36 евро в месяц, пишет УРА-Информ.

Похоже, что после загрузки вирус забрасывал смартфон уведомлениями о победах в конкурсе. Информация появлялась не менее 5 раз в течение часа, пока пользователь не нажимал на нее. Затем он был перенаправлен на страницу, где требовалось подтвердить его номер телефона. По сути, это была подписка на платную подписку. Жертвы часто не сразу замечали, что деньги на их счетах исчезают.

Жертвами преступников стали люди со всего мира. По оценкам Zimperium zLabs, заражено до 10 миллионов устройств. Это означает, что в общей сложности хакерам удалось украсть несколько десятков, а то и несколько сотен миллионов евро.

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