Технологии

Компания SpaceX Маска впервые отправила обычных граждан, а не профессиональных космонавтов в космос (уникальные кадры запуска)

Політ за попередніми даному триватиме 3 дні. Його запуск відбувся шістнадцятого вересня о третій годині ночі за київським часом.

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Об этой информации сообщил 24tv.ua, передает Ura-inform.

SpaceX Илона Маска запустила Inspiration4. Это первая для компании миссия на орбиту Земли, экипаж которой – простые люди, а не профессиональные астронавты.

Космический корабль Crew Dragon был выведен на орбиту при помощи ракеты многократного использования Falcon 9. На борт пригасили людей из разных социальных сфер:

— Джаред Айзекман –руководитель, основавший компанию Shift4 Payments (электронная торговля). Примечательно, что именно этот миллиардер полностью взял все финансовые затраты по полёту на себя;

-Сиан Проктор – учитель;

-Хейли Арсено – помощница доктора из детской исследовательской больницы;

 -Кристофер Семброски – ветеран воздушных войск США.

Идея полета – благотворительная: привлечь больше внимания к работе исследовательской детской онкологической больницы имени Святого Иуды. Сто миллионов долларов для учреждения дал лично Айзекман.

Данный полёт, войдёт в историю, ведь это первые гражданские которые побывали в космосе

Напомним, ранее сообщалось, Жителям ОРДО хотят сильно изменить жизнь: Бердичевский сообщил, какой договор скоро подпишут в «Л/ДНР».».

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