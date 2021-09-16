Компания SpaceX Маска впервые отправила обычных граждан, а не профессиональных космонавтов в космос (уникальные кадры запуска)

Політ за попередніми даному триватиме 3 дні. Його запуск відбувся шістнадцятого вересня о третій годині ночі за київським часом.
Об этой информации сообщил 24tv.ua, передает Ura-inform.
SpaceX Илона Маска запустила Inspiration4. Это первая для компании миссия на орбиту Земли, экипаж которой – простые люди, а не профессиональные астронавты.
Космический корабль Crew Dragon был выведен на орбиту при помощи ракеты многократного использования Falcon 9. На борт пригасили людей из разных социальных сфер:
— Джаред Айзекман –руководитель, основавший компанию Shift4 Payments (электронная торговля). Примечательно, что именно этот миллиардер полностью взял все финансовые затраты по полёту на себя;
-Сиан Проктор – учитель;
-Хейли Арсено – помощница доктора из детской исследовательской больницы;
-Кристофер Семброски – ветеран воздушных войск США.
Идея полета – благотворительная: привлечь больше внимания к работе исследовательской детской онкологической больницы имени Святого Иуды. Сто миллионов долларов для учреждения дал лично Айзекман.
Данный полёт, войдёт в историю, ведь это первые гражданские которые побывали в космосе
Напомним, ранее сообщалось, Жителям ОРДО хотят сильно изменить жизнь: Бердичевский сообщил, какой договор скоро подпишут в «Л/ДНР».».