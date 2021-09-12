Технологии

Учёные создали искусственную «клетку-пылесос»: чем она поможет человеку

Маленькие механические мини-капсулы можно применять при очистке от загрязнений в окружающей среде. Также они могут поглощать микробы и доставлять лекарственные препараты в организм человека.

Время чтения: 54 Секунд

Об этой информации сообщил Korrespondent.NET,  передает Ura-inform.

Американские химики создали структуры, похожие на клетки, которые смогут выборочно захватить и поглотить разные вещества или частицы.


У клетки есть сложная система для того чтобы переправить молекулы или вещества в нужное для организма место. И учёным было очень сложно воссоздать данные системы.

«Каждая клетка-это сложная микромашина, о которой мы знаем. Это первая искусственная система, которая может воспроизводить работу активной транспортировки»-сообщил учёный Стефано Саканна, доцент химии Нью-Йоркского университета.

Ученые создали искусственную "клетку-пылесос" - Korrespondent.net



Учёный со своими коллегами приблизились с созданию настоящего аналога живой клетки Во время экспериментов с каплями кремнийорганических жирообразных веществ, которые они заставляли раздуваться с помощью химических реакций, а затем укрепляли их структуру полимерами.

В результате возникали однотипные клеткообразные структуры с избирательно проницаемой мембраной. Как показали опыты, полые сферические частицы можно заполнить молекулами различных ферментов, неорганических катализаторов и веществ.

Подобный механизм подходит для очистки воды от капель нефти и других загрязнений, адресной доставки лекарств и постепенного их выделения в кровоток, а также для борьбы с микробами и вирусами.


.
Напомним, ранее сообщалось,  Новая эра в рыбоводстве — норвежцы запустили океаническую ферму (фото)

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Экология под защитой: ученые изобрели мини-роботов для уничтожения пластикового мусора

Учёными из Чехии были изобретены мини-роботы для чистки мирового океана от микроскопического пластика.

Новая эра в рыбоводстве — норвежцы запустили океаническую ферму (фото)

Компания из Норвегии SaLMar начинает запуск первой в мире океанической фермы Ocean Farm 1, которая способна вырастить 1,5 мл рыб за месяц.

BMW — Когда сложное просто

Все слышали о важности профилактического обслуживания BMW. А почему?

Высокие технологии в энергетике: успешно реализованные проекты

Глобальное изменение климата, рост цен на энергоносители, увеличивающиеся потребности в энергопотреблении заставляют менять подход к производству энергии. Специалисты KTS Engineering рассказали о перспективных направлениях в украинской энергетике.

Коронавирус не последний: учёные предупредили об опасности появления новых вирусов

Исследователи уверяют что человечеству грозит ещё не одна пандемия.

Авто на водороде: в Украине зарегистрирован первый автомобиль

На украинских дорогах появился первый водородный автомобиль-Toyota Mira.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap