Учёные создали искусственную «клетку-пылесос»: чем она поможет человеку

Маленькие механические мини-капсулы можно применять при очистке от загрязнений в окружающей среде. Также они могут поглощать микробы и доставлять лекарственные препараты в организм человека.

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Об этой информации сообщил Korrespondent.NET, передает Ura-inform.

Американские химики создали структуры, похожие на клетки, которые смогут выборочно захватить и поглотить разные вещества или частицы.



У клетки есть сложная система для того чтобы переправить молекулы или вещества в нужное для организма место. И учёным было очень сложно воссоздать данные системы.

«Каждая клетка-это сложная микромашина, о которой мы знаем. Это первая искусственная система, которая может воспроизводить работу активной транспортировки»-сообщил учёный Стефано Саканна, доцент химии Нью-Йоркского университета.





Учёный со своими коллегами приблизились с созданию настоящего аналога живой клетки Во время экспериментов с каплями кремнийорганических жирообразных веществ, которые они заставляли раздуваться с помощью химических реакций, а затем укрепляли их структуру полимерами.

В результате возникали однотипные клеткообразные структуры с избирательно проницаемой мембраной. Как показали опыты, полые сферические частицы можно заполнить молекулами различных ферментов, неорганических катализаторов и веществ.

Подобный механизм подходит для очистки воды от капель нефти и других загрязнений, адресной доставки лекарств и постепенного их выделения в кровоток, а также для борьбы с микробами и вирусами.



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