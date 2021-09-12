Новая эра в рыбоводстве — норвежцы запустили океаническую ферму (фото)

Компания из Норвегии SaLMar начинает запуск первой в мире океанической фермы Ocean Farm 1, которая способна вырастить 1,5 мл рыб за месяц.

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Об этой информации сообщил Censor.NET, передает Ura-inform.

В качестве полномасштабного пилотного объекта Ocean Farm 1 предназначена для тестирования как биологических, так и технологических аспектов морского рыбоводства.

Эта конструкция, построенная на надежных технологиях и принципах, используемых в подводных морских установках, при сохранении биологических потребностей лосося.

Это первая рыбная ферма, которая способна вмещать 250 000 м3 воды и выдержать землетрясение в двенадцать баллов.



Ocean Farm 1 — это полномасштабный экспериментальный объект для тестирования, обучения, исследований и разработок. Он будет оборудован для проведения НИОКР с особым упором на биологические условия и благополучие рыб.

Стремясь уменьшить воздействие на окружающую среду, улучшить благополучие рыб и решить проблемы, связанные с площадью посевных площадей, уроки и новые решения проекта могут означать новую эру в устойчивом производстве морепродуктов — и потенциально могут быть адаптированы во всем мире.



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