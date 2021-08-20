Технологии

Tesla строит гуманоидного робота с высоким интеллектом

Tesla Bot будет разработан как помощник человека для выполнения опасных задач

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Илон Маск — эксцентричный миллионер и владелец бренда Tesla, на недавней конференции сообщил, что компания находится в процессе разработки сверхразумного робота-гуманоида. Tesla Bot будет разработан как помощник человека для выполнения опасных задач.

Все указывает на то, что Tesla, производитель автомобилей, вскоре также станет компанией по производству роботов. Это связано с информацией, предоставленной самим Илоном Маском во время пресс-конференции AI Day. Предполагается, что Tesla Bot будет сверхразумной и гуманоидной машиной, пишет УРА-Информ.

Робот будет работать на основе искусственного интеллекта, аналогичного тому, что сейчас используется в автопилоте автомобилей Tesla. Его основная цель — помочь и заменить человека в случае сложной или опасной работы. При этом бот должен двигаться совершенно независимо, уметь обнаруживать препятствия и определять лучший маршрут. Также будет функция выполнения простых команд, включая, например, покупку выбранных продуктов.

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