Новый рекорд скорости интернета — до 319 Тб/с

NASA использует относительно примитивную скорость 400 Гбит/с

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В Японии рекорд скорости интернета был побит — 319 Тбит/с (терабит в секунду). Это может означать наступление новой революции в компьютерных науках.

Инженеры из Японии побили мировой рекорд скорости интернета со скоростью передачи данных 319 Тб/с. Был установлен новый рекорд по оптоволоконному кабелю протяженностью более 3000 км. Самое главное — он совместим с современной кабельной инфраструктурой. Это означает, что скоро такие скорости станут доступны во всем мире, пишет УРА-Информ.

Новый рекорд скорости передачи данных почти вдвое выше предыдущих 178 Тб/с в 2020 году. Стоит отметить, что NASA использует относительно примитивную скорость 400 Гбит/с, а новый рекорд превосходит возможности обычных потребителей — самые быстрые домашние соединения достигают максимальной скорости 10 Гбит/с.

Рекорд был достигнут с использованием уже существующей оптоволоконной инфраструктуры, но с некоторыми расширенными дополнениями. Исследовательская группа использовала четыре «сердечника», которые представляют собой стеклянные трубки, помещенные внутри волокон, вместо обычного стандартного сердечника. Затем сигналы разделяются на несколько длин волн, отправляемых одновременно, с использованием метода, известного как WDM (мультиплексирование с разделением по длине волны). Для передачи большего количества данных исследователи использовали редко используемый третий «диапазон», увеличивая расстояние с помощью нескольких технологий оптического усиления.

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