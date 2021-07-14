Технологии

Создан крупнейший в мире хаб возобновляемой энергии

Весь проект будет построен на площади около 15 000 м2

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Крупнейший в мире центр возобновляемой энергии может быть построен в Австралии. Его строительство может стоить 100 миллиардов долларов.

Международный консорциум под названием Western Green Energy Hub планирует потратить более 100 миллиардов долларов на создание гигантского центра возобновляемой энергии. Весь проект будет построен на площади около 15 000 м2, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

В заявлении WGEH можно прочитать о трех запланированных этапах развития объекта. Каждый из них может производить 3,5 миллиона тонн зеленого водорода или 20 миллионов тонн зеленого аммиака в год. Весь центр должен иметь возможность вырабатывать до 50 гигаватт энергии, используя только солнечную и ветровую энергию.

Производимые водород и аммиак будут использоваться на электростанциях, в тяжелой промышленности и авиации. Консорциум также планирует построить гигантскую морскую платформу, которая упростит передачу энергии непосредственно на корабли.

В настоящее время все находится на стадии предложения. Однако в консорциуме надеются, что идея заинтересует Минприроды. В случае одобрения проект WGEH станет крупнейшей инвестицией в возобновляемую энергетику в мире.

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