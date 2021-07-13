Технологии

Гигантский штраф для Google во Франции: сколько заплатит компания

Оштрафовали на 500 миллионов евро

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Google оштрафовали на 500 миллионов евро. Штраф наложен французским антимонопольным ведомством.

Как сообщалось, Google был оштрафован за отказ «добросовестно» вести переговоры с издателями прессы о компенсации, причитающейся издателям за воспроизведение их контента, пишет УРА-Информ.

«Это самый крупный штраф, когда-либо наложенный Антимонопольным ведомством за невыполнение одного из своих решений», — сказала глава ведомства Изабель Де Силва, представляя решение СМИ.

«Мы хотели подчеркнуть серьезность» нарушения обязательств Google, — пояснил Де Силва. Google по-прежнему «похоже не принимает право», создавая смежные права, но, как она указала, «оператор не вправе отказываться от права».

Управление также обязало Google «представить предложение о вознаграждении за повседневное использование их защищенного контента» издателям и информационным агентствам под страхом «штрафа в размере до 900 000 евро за каждый день просрочки» и минимум 300 000 евро.

«Мы очень разочарованы этим решением, потому что в ходе переговоров мы действовали добросовестно. Этот штраф не отражает предпринятые усилия или реальность использования новостного контента на нашей платформе», — сказал представитель Google.

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