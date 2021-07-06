Серьезная ошибка с Wi-Fi — не следует подключаться к сети с таким именем

Важный момент

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Эксперт Карл Шоу еще раз предупреждает о потенциально небезопасной строке в имени сети Wi-Fi. Подключение к ней с помощью iPhone может привести к блокировке беспроводной сети. Чего следует остерегаться?

В июне Карл Шоу — основатель Secret Club (группа экспертов, которые взламывают систему безопасности, чтобы предупредить других об угрозе) — предостерег пользователей iPhone от подключения к сети под названием -% p% s% s% s% s%. Попытка присоединиться к такой сети приводит к немедленной блокировке всех функций, связанных с Wi-Fi. Даже перезагрузка устройства не решила проблему, пишет УРА-Информ.

Спасением стал полный сброс сетевых настроек iPhone. Для этого нужно было зайти в настройки телефона, выбрать опцию «Сброс» на вкладке «Общие», а затем сбросить настройки сети. Затем устройство попросит перенастроить iPhone после его перезагрузки.

Теперь Карла Скоу вернулась с еще одним предупреждением, все, что нужно, это название %secretclub%power, чтобы заблокировать Wi-Fi на iPhone. Описанного выше способа было недостаточно для перезапуска настроек беспроводной сети. На этот раз полезным решением (упрощенным) было удаление вредоносной сети вручную из известных (сохраненных) сетей Wi-Fi в файле.plist. Это не та операция, которую может выполнить каждый пользователь iPhone.

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