Технологии

Хакеры заблокировали данные американских компаний: требуют выкуп в размере 70 миллионов долларов

Атака была одной из самых серьезных за последнее время

Время чтения: 54 Секунд

Атака программ-вымогателей, которую организовала REvil в пятницу, была одной из самых серьезных за последнее время. Теперь хакеры требуют выкуп в размере 70 миллионов долларов за разблокировку данных компаний.

Хакеры, предположительно стоящие за массовой атакой программ-вымогателей, затронувшей сотни компаний по всему миру, потребовали 70 миллионов долларов, чтобы разблокировать данные. Запрос был опубликован в даркнете киберпреступной группировкой REvil, связанной с Россией, пишет УРА-Информ.

Аллан Лиска из Cyber ​​Security Company Recorded Future сказал, что сообщение выглядело подлинным и что сайт использовался группой с 2020 года.

Он указал, что REvil — одна из крупнейших групп вымогателей в киберпространстве. Она структурирована так, что иногда трудно определить, кто говорит от имени хакеров, но Лиска оценила сообщение «почти наверняка» от высшего руководства REvil.

REvil взломала в Kaseya, IT-компанию из Майами, и использовала свой доступ для взлома компьютеров некоторых клиентов компании, вызвав цепную реакцию, которая быстро парализовала компьютеры сотен компаний по всему миру.

Эксперты по кибербезопасности быстро обвинили в атаке REvil. Воскресное объявление стало первым публичным признанием группы в том, что они стояли за атакой.

Ранее мы сообщали, что российские хакеры взломали электронную почту Минфина США.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Преимущества металлопластиковых окон WDS

Окна WDS – это отечественный ответ всемирно известным производителям. Профиль украинской марки и правильная комплектация позволяет создать в помещении комфортные условия, независимо от времени года....

WhatsApp тестирует сообщения, которые исчезают после прочтения

Идея видео или фотографии, которые можно прочитать только один раз, поскольку они самоуничтожаются, как в шпионском фильме, не является новым патентом

Успешный рейс AirCar: летающие машины все ближе (ВИДЕО)

Перелет между аэропортами Нитры и Братиславы

Какие основные сферы применения поликарбоната

Поликарбонат – термопластичный полимер, характеризующийся высокой прочностью, светопроницаемостью и ударной вязкостью.

Как вырастить идеальную клубнику: применение гуматов

Клубника, которую часто называют садовой земляникой, является очень популярной в нашей стране ягодой, которую украинцы часто выращивают у себя на садовом участке.

Кран-балка: как и где выбрать лучшую?

Промышленный сектор, транспортная отрасль и агропромышленный комплекс постоянно развиваются и требуют использования все более передовых технологических решений.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap