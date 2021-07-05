Хакеры заблокировали данные американских компаний: требуют выкуп в размере 70 миллионов долларов

Атака была одной из самых серьезных за последнее время

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Атака программ-вымогателей, которую организовала REvil в пятницу, была одной из самых серьезных за последнее время. Теперь хакеры требуют выкуп в размере 70 миллионов долларов за разблокировку данных компаний.

Хакеры, предположительно стоящие за массовой атакой программ-вымогателей, затронувшей сотни компаний по всему миру, потребовали 70 миллионов долларов, чтобы разблокировать данные. Запрос был опубликован в даркнете киберпреступной группировкой REvil, связанной с Россией, пишет УРА-Информ.

Аллан Лиска из Cyber ​​Security Company Recorded Future сказал, что сообщение выглядело подлинным и что сайт использовался группой с 2020 года.

Он указал, что REvil — одна из крупнейших групп вымогателей в киберпространстве. Она структурирована так, что иногда трудно определить, кто говорит от имени хакеров, но Лиска оценила сообщение «почти наверняка» от высшего руководства REvil.

REvil взломала в Kaseya, IT-компанию из Майами, и использовала свой доступ для взлома компьютеров некоторых клиентов компании, вызвав цепную реакцию, которая быстро парализовала компьютеры сотен компаний по всему миру.

Эксперты по кибербезопасности быстро обвинили в атаке REvil. Воскресное объявление стало первым публичным признанием группы в том, что они стояли за атакой.

Ранее мы сообщали, что российские хакеры взломали электронную почту Минфина США.