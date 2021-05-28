Россия — крупнейший источник дезинформации в Facebook, Украина среди лидеров

Также Украина одна из целей дезинформации

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Россия остается основным источником дезинформации в Facebook. Социальная платформа обнаружила кампании, связанные с указанной страной, в 150 регионах мира.

Помимо России, основными источниками дезинформации в Facebook были такие страны, как Иран, Бирма, США и Украина. Однако наиболее частыми целями были США, Украина, Великобритания, Ливия и Судан. С помощью цифровых инструментов россияне пытаются подорвать доверие к гражданским институтам и развратить общественные дебаты, пишет УРА-Информ.

Опубликованный отчет Facebook показывает, что время президентских выборов в США в 2016 году имело решающее значение с точки зрения масштабов дезинформации и ее постоянного роста.

Методы дезинформации со временем меняются и развиваются, а также становятся все более изощренными. Особенно в социальных сетях. Facebook отмечает, что некоторые люди находят все более и более тонкие подходы ко всему этому. Россияне имеют значительное влияние на общественное мнение и не намерены прекращать использование платформы в своих целях.

Можно ожидать, что в ближайшие годы интенсивность атак дезинформации будет только возрастать.

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