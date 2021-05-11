Windows 10 с обновленным внешним видом: что известно

Пока все на стадии тестирования

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Microsoft предприняла шаги для обновления Windows 10. Система увидит изменения в интерфейсе.

Microsoft предприняла шаги по обновлению внешнего вида операционной системы Windows 10. В бета-версии были замечены новые системные значки и совершенно новый шрифт, которые будут включены в программное обеспечение в будущем, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Новые значки, которые заметили пользователи, основаны на том, что Microsoft решила представить в начале 2021 года. Такие опции, как режим гибернации или гибкие диски, выглядят совершенно по-новому.

Новый шрифт, который войдет в Windows 10, должен быть более читабельным во многих размерах. Он также имеет улучшенные контуры. Все дело в гармонии с иконками, созданными в духе Fluent Design — отказ от плоских и менее красочных иконок, большинство из которых являются пережитком систем XP, 8 и даже Windows 95.

В настоящее время все новые функции тестируются в рамках программы Insider вместе с пользователями, использующими бета-версию Windows 10.

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