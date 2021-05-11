Технологии

Windows 10 с обновленным внешним видом: что известно

Пока все на стадии тестирования

Время чтения: 48 Секунд

Microsoft предприняла шаги для обновления Windows 10. Система увидит изменения в интерфейсе.

Microsoft предприняла шаги по обновлению внешнего вида операционной системы Windows 10. В бета-версии были замечены новые системные значки и совершенно новый шрифт, которые будут включены в программное обеспечение в будущем, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Новые значки, которые заметили пользователи, основаны на том, что Microsoft решила представить в начале 2021 года. Такие опции, как режим гибернации или гибкие диски, выглядят совершенно по-новому.

Новый шрифт, который войдет в Windows 10, должен быть более читабельным во многих размерах. Он также имеет улучшенные контуры. Все дело в гармонии с иконками, созданными в духе Fluent Design — отказ от плоских и менее красочных иконок, большинство из которых являются пережитком систем XP, 8 и даже Windows 95.

В настоящее время все новые функции тестируются в рамках программы Insider вместе с пользователями, использующими бета-версию Windows 10.

Ранее мы сообщали, что IBM разработала первый в мире 2-нм процессор.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

IBM разработала первый в мире 2-нм процессор

Прорыв американской компании

Казино Париматч — твой мир онлайн слотов

Казино Париматч является одним из самых популярных не только в СНГ, но и по всему мира.

Космос нас ждет: в США стартует продажа билетов для космических туристов

Американская компания будет осуществлять суборбитальные экскурсионные полеты в космос

Новое достижение Маска: Starship SN15 с первой успешной последовательностью взлета и посадки

SpaceX продолжает подбивать космос

АКБ: сколько лет прослужит автовладельцу?

Заводы-производители АКБ дают разную гарантию на предполагаемый срок службы своих товаров и их исправность.

Как выбрать онлайн-казино: критерии хорошего игорного заведения

Азартные игры появились сразу же, как только у людей стали появляться ценности.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap