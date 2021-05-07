Технологии

IBM разработала первый в мире 2-нм процессор

Прорыв американской компании

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Американская компания, которая является одной из старейших ИТ-компаний в мире, совершила прорыв в разработке и производстве полупроводников. Это первый в мире чип размером 2 нанометра.

IBM объявила, что они успешно разработали процессор с революционной технологией, использующей техпроцесс 2 нм. Ожидается, что созданные таким образом микросхемы обеспечат на 45 процентов более высокую производительность, чем самые современные 7-нм узловые микросхемы, пишет УРА-Информ.

Это событие важно для всей полупроводниковой индустрии. Впервые в истории компании удалось разместить 50 миллиардов транзисторов на микросхеме размером с человеческий ноготь. Процессор, выполненный по этой технологии, позволит производителям увеличить производительность при том же энергопотреблении.

IT-гигант подчеркнул, что мобильные устройства, использующие 2-нм процессоры, могут работать от батареи в четыре раза дольше. Чипы также обеспечат более быстрый доступ в Интернет и лучшую обработку данных в приложениях для портативных компьютеров, а также более эффективное обнаружение объектов и более быстрое время отклика для автономных автомобилей.

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