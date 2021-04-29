Скоро еще одно крупное обновление Windows 10: что ждет пользователей

Скоро пользователи получат обновления

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Microsoft официально подтвердила появление нового обновления популярной операционной системы. Обновление будет выпущено в мае с относительно небольшим количеством изменений.

Как и в случае с последними обновлениями, последняя версия также будет доступна пользователям как единый коллективный выпуск. Интересно, что все указывает на то, что патч, помеченный как 21H1, будет самой маленькой из выпущенных сборок, пишет УРА-Информ.

Среди основных изменений мы можем найти, среди прочего, улучшение работы приложения Windows Hello. Теперь предполагается автоматическое обнаружение новых устройств, оснащенных камерами. Если вы используете оборудование с несколькими возможностями захвата изображений, вы сможете установить одно из них по умолчанию.

Обновление также улучшает производительность Application Guard в Защитнике Windows за счет оптимизации процесса открытия документов и сокращения потребления памяти, а также повышает производительность инструментария управления Windows (WMI) для лучшей поддержки сценариев удаленной работы.

Сборка 21H1 сначала доступна для пользователей Windows Insider. Для других пользователей обновление будет выпущено через Центр обновления Windows в ближайшие недели.

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