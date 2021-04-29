Технологии

Скоро еще одно крупное обновление Windows 10: что ждет пользователей

Скоро пользователи получат обновления

Время чтения: 47 Секунд

Microsoft официально подтвердила появление нового обновления популярной операционной системы. Обновление будет выпущено в мае с относительно небольшим количеством изменений.

Как и в случае с последними обновлениями, последняя версия также будет доступна пользователям как единый коллективный выпуск. Интересно, что все указывает на то, что патч, помеченный как 21H1, будет самой маленькой из выпущенных сборок, пишет УРА-Информ.

Среди основных изменений мы можем найти, среди прочего, улучшение работы приложения Windows Hello. Теперь предполагается автоматическое обнаружение новых устройств, оснащенных камерами. Если вы используете оборудование с несколькими возможностями захвата изображений, вы сможете установить одно из них по умолчанию.

Обновление также улучшает производительность Application Guard в Защитнике Windows за счет оптимизации процесса открытия документов и сокращения потребления памяти, а также повышает производительность инструментария управления Windows (WMI) для лучшей поддержки сценариев удаленной работы.

Сборка 21H1 сначала доступна для пользователей Windows Insider. Для других пользователей обновление будет выпущено через Центр обновления Windows в ближайшие недели.

Ранее мы сообщали, что была выпущена iOS 14.5

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Покорение Марса: Маск прогнозирует большое число жертв

Недостатка в добровольцах нет

Выпущена iOS 14.5: важные изменения

Несколько важных моментов последнего обновления

Які об’єкти можна побудувати з металоконструкцій і чи можна зекономити бюджет, використовуючи технологію

Сьогодні будівельний процес не обходиться без металевих конструкцій.

Extherm — качественные и недорогие теплые полы прямо из Германии

Когда мы слышим о продуктах, изготовленных в Германии, то хочется охарактеризовать их так: высокое, ставшее легендарным, качество и неподъемная для большинства отечественных потребителей цена.

Карты Google с обновлениями Android и Android Auto

Американский бренд продолжает обновлять свои продукты

Промышленные светильники, в чем преимущества и их плюсы

В производстве нет мелочей, чтобы получить максимальный результат очень важно предельно внимательно подойти к созданию оптимальных условий для работников на предприятии.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap