Технологии

Apple выпустит AirTag в конце этого месяца: что это такое

Новые устройства от американского бренда

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Apple представила долгожданные аксессуары, расширяющие услугу «Найди меня». Брелки безопасности — это простой способ держать все под контролем.

Во время виртуального мероприятия Spring Loaded Apple продемонстрировала новые устройства. Среди них были, среди прочего, ожидаемые брелки, расширяющие возможности функции «Найти меня». Речь идет о брелках AirTag, которые, например, прикрепляются к ключам или рюкзаку, позволяя постоянно следить за их местонахождением», пишет УРА-Информ.

Если вы потеряете предмет с прикрепленным кольцом для ключей AirTag, вы сможете легко отследить его на карте с помощью специального приложения «Найди меня». Для этого достаточно переключить метку в режим «потерянный», и приложение сразу же начнет отслеживать его местонахождение.

Процесс обнаружения будет полностью анонимным, а сами брелки разработаны так, чтобы реагировать так же, как на более крупные устройства Apple со встроенным локатором. Это означает, что они смогут издавать звуковые сигналы, а также отображать номер владельца при прикосновении к другому iPhone.

Ранее мы сообщали, что Apple выпустила важное обновление для iPhone и iPad.

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