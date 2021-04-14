Технологии

Троян Joker атакует смартфоны Huawei: что нужно знать

Joker просочился в AppGallery

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Вредоносная программа Joker представляет собой угрозу для устройств Android. На этот раз он был нацелен на смартфоны Huawei.

Мобильный троян Joker удаленно подключается к командному серверу, который заботится о его настройке, чтобы вирус плавно переходил между процессами, происходящими в фоновом режиме. Конфигурация вируса подписывается на пользователя и выставляет ему оплату. Все это путем перехвата SMS-уведомлений, которые в данном случае используются для подтверждения соответствующего платежа. Что еще хуже, Джокер мутирует, и теперь в сети циркулирует множество версий Джокера с разными режимами работы, пишет УРА-Информ со ссылкой Bleeping Computer.

Пока что Joker в основном работал в Play Store, где заразил ничего не подозревающих пользователей. К сожалению, все программное обеспечение стало распространяться и в AppGallery — магазине приложений, принадлежащем китайской Huawei. Джокер спрятался за виртуальными клавиатурами, приложениями для камеры и коллекциями стикеров. Исследователи отметили, что до того, как вирус можно было идентифицировать и удалить, пользователи могли загрузить его до полумиллиона раз.

Ранее мы сообщали, что Clubhouse мог стать жертвой утечки данных.

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