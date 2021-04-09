Утечка 500 миллионов аккаунтов LinkedIn: что произошло

Очередная утечка данных из социальной сети

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В сети появилась огромная часть пользовательских данных. Утечка затрагивает 500 миллионов аккаунтов и исходит из LinkedIn.

В сети появилась еще одна база данных, содержащая пользовательские данные — на этот раз из другой социальной сети LinkedIn. Утечка официально подтверждена представителями сервиса и Microsoft. Потенциальная проблема огромна. Человек, продающий данные на соответствующем форуме, утверждает, что имеет доступ к большому количеству конфиденциальных данных, пишет УРА-Информ.

База данных должна содержать такую ​​информацию, как полные имена и фамилии пользователей LinkedIn, адреса электронной почты, номера телефонов, пол и другую информацию. Однако LinkedIn утверждает, что данные не были полностью загружены только с одного веб-сайта — информация, собранная хакерами в другом месте, была прикреплена к базе данных.

LinkedIn также утверждает, что в сети не передавались данные личного аккаунта. Компания пока не объявила, намерена ли она информировать пользователей, пострадавших от утечки.

Итальянское управление по вопросам конфиденциальности в Интернете уже начало собственное расследование в отношении веб-сайта.

Ранее мы сообщали как проверить, не произошла ли утечка данных из вашего Facebook.