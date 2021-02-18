Новая разработка: суперкомпьютер Fugaku будет предсказывать приближающееся цунами

Алгоритм сравнил данные о сигналах от предыдущих цунами с условиями наводнения на суше

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Самый быстрый суперкомпьютер в мире позволяет искусственному интеллекту в реальном времени предсказывать цунами. Этот инструмент может помочь нам заранее предсказать наводнения, вызванные землетрясениями.

Из-за высокой сейсмической активности в регионе цунами представляют реальную угрозу для жителей Японии. Этот факт с ужасом продемонстрировал цунами 2011 года, вызвавшее катастрофу на Фукусиме, пишет УРА-Информ.

Теперь, используя Fugaku — самый быстрый суперкомпьютер в мире — Riken и Fujitsu разработали мощный инструмент искусственного интеллекта, который может предсказывать наводнения цунами в реальном времени.

Для нового инструмента прогнозирования цунами группа ученых из Fujitsu, Университета Тохоку и Института исследования землетрясений Токийского университета создала 20 000 возможных сценариев цунами, которые послужили обучающими данными для модели ИИ.

Используя глубокое обучение, алгоритм сравнил данные о сигналах от предыдущих цунами с условиями наводнения на суше. Со временем искусственный интеллект научился предсказывать наводнения цунами почти в реальном времени.

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