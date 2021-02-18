Технологии

Новая разработка: суперкомпьютер Fugaku будет предсказывать приближающееся цунами

Алгоритм сравнил данные о сигналах от предыдущих цунами с условиями наводнения на суше

Время чтения: 44 Секунд

Самый быстрый суперкомпьютер в мире позволяет искусственному интеллекту в реальном времени предсказывать цунами. Этот инструмент может помочь нам заранее предсказать наводнения, вызванные землетрясениями.

Из-за высокой сейсмической активности в регионе цунами представляют реальную угрозу для жителей Японии. Этот факт с ужасом продемонстрировал цунами 2011 года, вызвавшее катастрофу на Фукусиме, пишет УРА-Информ.

Теперь, используя Fugaku — самый быстрый суперкомпьютер в мире — Riken и Fujitsu разработали мощный инструмент искусственного интеллекта, который может предсказывать наводнения цунами в реальном времени.

Для нового инструмента прогнозирования цунами группа ученых из Fujitsu, Университета Тохоку и Института исследования землетрясений Токийского университета создала 20 000 возможных сценариев цунами, которые послужили обучающими данными для модели ИИ.

Используя глубокое обучение, алгоритм сравнил данные о сигналах от предыдущих цунами с условиями наводнения на суше. Со временем искусственный интеллект научился предсказывать наводнения цунами почти в реальном времени.

Ранее мы сообщали, что Майами хочет ввести биткоин в качестве официальной формы оплаты.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Майами хочет ввести биткоин в качестве официальной формы оплаты

Предложение уже вызывает много споров

Почему стоит купить MacBook Pro 13?

Самый дешевый MacBook Pro 13 настолько быстр, что вам захочется избавиться от своего компьютера.

Google Chrome тестирует новую функцию: что ждет пользователей

Новое решение по вкладкам в браузере

Почему имеет смысл покупать робот-пылесос?

Роботизированная техника пользуется все большей популярностью у пользователей, такие устройства мобильны, просты в управлении, выделяются футуристичным дизайном.

Обустройство интерьера: как выбрать межкомнатные двери?

Любой, кто участвует в создании дома, будь то дом, построенный своими руками или проект ремонта, знает, насколько важно выбрать правильную дверь, которая дополнит внутреннее пространство.

Google тестирует темный режим для поисковой системы: что известно

Неизвестно, когда именно Google захочет запустить режим темного поиска на персональных компьютерах

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap