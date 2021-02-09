Дания строит искусственный «энергетический остров»: что это

В Северном море скоро будет построен первый в мире плавучий центр

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Дания планирует построить искусственный «энергетический остров», чтобы заменить энергию, производимую с использованием газа и нефти.

Дания объявила, что в Северном море скоро будет построен первый в мире плавучий центр ветроэнергетики — искусственный остров, предназначенный для производства и хранения зеленой энергии. Проект, возглавляемый Датским энергетическим агентством, сможет обеспечить энергией 10 миллионов европейских домохозяйств, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Искусственный остров будет построен примерно в 80 км от полуострова Ютландия. Это один из двух «энергетических островов», которые датская коалиция решила построить, чтобы стать независимыми от добычи газа и нефти в Северном море.

Ожидается, что на первом этапе остров сможет снабжать электроэнергией около 3 миллионов европейских домохозяйств. Этого достаточно, чтобы заменить примерно половину нынешней морской добычи в Дании. Потенциальная мощность электростанции достигнет даже 10 ГВт.

Второй проект будет использовать существующий остров Борнхольм в Балтийском море. Он также будет действовать как физический узел для морских ветряных электростанций — его общая мощность составит около 2 ГВт.

Строительство искусственных островов планируется завершить к 2030 году. Первоначальные изыскания уже ведутся, включая геофизические и инженерно-геологические изыскания для определения состояния морского дна и его потенциала для бурения.

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