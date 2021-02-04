Технологии

Sony показала рекордные финансовые результаты: все благодаря PlayStation 5

С момента премьеры по 31 декабря 2020 года было продано 4,5 миллиона единиц консоли PlayStation 5

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Менее чем через три месяца после премьеры консоли PlayStation 5 наконец-то стали известны официальные результаты продаж.

Компания Sony сообщила в последнем финансовом отчете, что с момента премьеры по 31 декабря 2020 года было продано 4,5 миллиона единиц консоли PlayStation 5. При этом стоит отметить, что речь идет о количестве копий, отправленных в магазины, а не о тех, которые отправлены конечным пользователям. Однако можно предположить, что практически все они оказались в руках геймеров, учитывая, насколько сложно купить PS5, пишет УРА-Информ со ссылкой на Tech.

Результаты, наверное, были бы лучше, если бы не большие проблемы с доступностью, которые продлятся как минимум до середины этого года, а может быть, даже до конца этого года. Sony прогнозирует, что сможет выполнить свой план, который предполагал, что к концу марта 2021 года на полках магазинов будет 7,6 миллиона единиц PS5.

В игровом секторе Sony дела обстоят намного лучше, чем в 2019 году. Прошедший квартал и весь год были поистине рекордными для этого подразделения компании по выручке и прибыли. Только в последнем квартале 2020 года японцы могут похвастаться выручкой в ​​883,2 миллиарда иен (8,43 миллиарда долларов) и операционной прибылью в размере 80,2 миллиарда иен (767 миллионов долларов). На эти результаты повлиял не только успешный запуск PS5, но и рост продаж игр и количество подписчиков PlayStation Plus.

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