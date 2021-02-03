Технологии

Полет космического корабля SpaceX Starship SN9 закончился взрывом: что произошло (ВИДЕО)

Один двигатель не сработал при посадке

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2 февраля 2021 года модель корабля Starship SN9 совершила полет на расстояние 10 км. Полет закончился взрывом при попытке приземления.

Тест Starship SN9 был проведен 28 января 2021 года в Бока-Чика, штат Техас. Это было второе испытание этой машины на такой большой высоте — полеты моделей SN5, SN6 и SN9 выполнялись ранее, пишет УРА-Информ.

Старт SN9 2 февраля состоялся около 21:25 CET. SN9 медленно набирал высоту на трех двигателях Raptor. Во время полета двигатели постепенно выключались. После достижения предполагаемого потолка начался полет в горизонтальном положении. Таким образом, машина снижала высоту до последних секунд перед приземлением.

Один двигатель не сработал при посадке, что привело к впечатляющей аварии. Всего полет длился 6 минут 25 секунд.

Запуск SN9 не обошелся без юридических проблем — гражданское агентство FAA не хотело одобрять первоначальный запуск 28 января. Не обошлось и без комментариев Илона Маска. По его мнению, с такими правилами «человечество никогда не полетит на Марс».

Ранее стало известно, когда Tesla Cybertruck поступит в серийное производство.

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