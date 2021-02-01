Как будут выглядеть путешествия в 2030 году (ВИДЕО)

Virgin Hyperloop показывает 2030 год

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Virgin Hyperloop выпустила новое видео, в котором, по мнению компании, точно показано, какими будут путешествия в 2030 году. В материале показана система, которая разрабатывалась годами.

Путешествие на специальных транспортных средствах в специальных электронных тубах — это технология, над которой в настоящее время работают несколько компаний, в том числе Virgin Hyperloop. Время от времени в сеть попадают новые материалы, касающиеся описываемого вида транспорта и его развития. На этот раз компания выпустила видео, показывающее, как должен выглядеть транспорт будущего, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Последние достижения Virgin Hyperloop позволили провести пилотируемые испытания на скорости около 172 километров в час. Однажды, после разработки соответствующих технологий, Virgin Hyperloop хочет уйти под землю со скоростью около 1200 километров. В новом рекламном ролике компания предлагает взглянуть на посадку и саму станцию ​​Hyperloop.

Последняя версия пассажирской капсулы Virgin Hyperloop — согласно прототипам XP-1 и XP-2. Капсула включает в себя такие функции, как беспроводная зарядка, искусственные лампы с имитацией дневного света и светодиодные уведомления о текущем прогрессе и скорости поездки.

Ранее мы показывали, как выглядит станция Hyperloop в Лас-Вегасе.