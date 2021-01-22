Настоящий прорыв — воду добыли прямо из воздуха

Обещающее открытие ученых

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Проблема с доступом к питьевой воде становится все более серьезной во всем мире. У сингапурских ученых есть идея, как это исправить.

Ученые из Национального университета Сингапура создали новое вещество, способное извлекать воду из воздуха без необходимости использования внешней энергии. Это интеллектуальный аэрогель, который можно использовать для создания питьевой воды в средах, где трудно найти чистую воду, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Если смотреть под микроскопом, аэрогель напоминает губку, хотя его не нужно сжимать, чтобы выпустить воду, которую он поглощает из воздуха. Для работы не требуется электричество, а во влажной среде из 1 кг аэрогеля можно производить 17 литров воды в день.

Секрет того, как работает аэрогель, заключается в длинноцепочечных полимерах, которые притягивают и отталкивают воду. Интеллектуальный аэрогель собирает частицы воды из воздуха, превращает их в жидкость, а затем выпускает их в виде жидкости. Этот процесс увеличивает его эффективность при наличии солнечного света.

Лабораторные испытания показали, что аэрогель может производить воду непрерывно в течение многих месяцев. Вода, собранная аэрогелем, соответствует всем стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для питьевой воды.

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