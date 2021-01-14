Технологии

Американский истребитель шестого поколения использует технологии Формулы-1

Американцы снова удивляют

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Шестое поколение истребителей серии «е» будет использовать решения, которые пока были доступны только в Формуле 1. Американцы готовят конструкцию, которая взлетит в ближайшие 12 месяцев.

Американцы переходят на своего рода цифровую инженерию, которая позволит им создать истребитель нового шестого поколения. Военно-воздушные и космические силы США создали для своих самолетов обозначение «серия е», которое предназначено для обозначения конструкций, разработанных в цифровом виде — спутников, боеприпасов или самолетов. В настоящее время военные США используют разные буквы в контексте самолетов — F, A, B, T и так далее. Цифровая инженерия должна привести к более быстрому созданию новых транспортных средств и боевых самолетов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Popular Mechanics.

Это будет самый продвинутый истребитель, который появится на рынке. Во время разработки используются передовые боевые технологии, сотрудничество с автономными дронами Skyborg и несколько других секретов. Для разработки своих новых истребителей американцы будут использовать технологии, известные пока еще по Формуле 1. В частности, речь идет о создании характеристик истребителя в виртуальной и цифровой форме. В результате военные США смогут изучить сотни возможных решений на основе данных с компьютеров, оптимизируя их под конкретные требования.

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