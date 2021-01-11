Технологии

В Windows 10 обнаружена серьезная ошибка: на что пойдет Microsoft

Очередные проблемы с Windows 10

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Новая ошибка в системе Microsoft заставляет компьютер перезагружаться.

У Microsoft снова случился провал, когда дело доходит до обновлений Windows 10. Несколько месяцев назад компания подтвердила конкретное поведение компьютеров, которые перезагружаются без какой-либо причины — пользователи могли видеть на экране только информацию о том, что их оборудование будет перезагружено в течение нескольких секунд. Это давало слишком мало времени для сохранения работы до потери данных.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

В настоящее время Microsoft готовит новый патч, который станет частью последнего обновления, выпущенного для ПК с Windows 10 с маркировкой 20H2. Проблема в том, что не все компьютеры получили это обновление.

Windows Latest также сообщает, что Microsoft исправила еще одну ошибку, которая удаляла пароли в приложениях и на веб-сайтах после перезагрузки компьютера. В настоящее время неизвестно, когда все пользователи увидят исправление для решения актуальной проблемы перезагрузки компьютеров.

Ранее мы сообщали, что Microsoft выпустила обновление для Windows 10 с множеством исправлений.

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