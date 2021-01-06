Технологии

Автомобіль Tesla самостійно проїхав з Сан-Франциско в Лос-Анджелес (ВІДЕО)

«Класичний» автопілот, доступний в автомобілях американського виробника, вражає великою кількістю рішень

Время чтения: 55 Секунд

Відео про повну тестуванні саморушній бета-системи Tesla стало доступно на каналі Whole Mars Catalog. Самостійно автомобіль проїхав майже 600 кілометрів.

Хоча до дійсно автономних автомобілів ще далеко, такі компанії, як Tesla, успішно доводять, який прогрес вже був досягнутий в цьому відношенні. «Класичний» автопілот, доступний в автомобілях американського виробника, вражає великою кількістю рішень. Програмне забезпечення Full Self-Driving Beta, доступне за додаткову плату, додатково розширює його функціями, такими як автоматична зміна смуги руху, розпізнавання знаків зупинки, виявлення світлофора і автоматична паралельна і перпендикулярна парковка.

Про це пише УРА-Інформ.

Цей модифікований автомобіль був обраний командою Whole Mars Catalog. На своєму YouTube-каналі вони представили відео поїздки на Model 3, оснащеної бета-версією Full Self-Driving. Машина їхала з Сан-Франциско в Лос-Анджелес, при етомпочті самостійно подолала 600 кілометрів. Майже, тому що на відео чітко видно випадкові моменти, коли водієві доводилося сідати за кермо.

Тестова версія «Повного самоврядування» була доставлена ​​першим покупцям 20 жовтня 2020 року. Спочатку сервіс обмежений невеликою кількістю автомобілів.

Раніше ми повідомляли, що будівництво гігафабрікі Tesla знову призупинено.

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