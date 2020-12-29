Технологии

Самые популярные пароли 2020 года: если у вас такие-же, лучше их изменить

Виктор

«123456» – самый популярный пароль в мире

Время чтения: 52 Секунд

Согласно отчету, подготовленному NordVPN, уже пятый раз подряд комбинация «123456» остается самым популярным паролем, используемым пользователями.

Некоторые вещи не менялись в Интернете в течение многих лет, среди них большая популярность «123456». Если мы вернемся к информации 10-летней давности, то обнаружим отчеты об анализе 32 миллионов паролей, собранных в результате взлома RockYou.com, среди которых самой популярной строкой безопасности была «123456». С

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Спустя десять лет ситуация не изменилась, по крайней мере, согласно анализу NordVPN, известного своим популярным приложением VPN. Компания проанализировала более 5 миллионов паролей, попавших в Dark Web.

Вот список самых популярных (худших) ключевых слов 2020 года:

  • 123456
  • 123456789
  • picture1
  • password
  • 12345678
  • 111111
  • 123123
  • 12345
  • 1234567890
  • Senha

Популярность таких очевидных паролей означает, что многие веб-сайты, службы и операционные системы требуют использования по крайней мере одной заглавной буквы, числа, специального символа и определенного количества символов от тех, кто создал учетную запись. Таким образом можно хотя бы частично избежать проблем.

Если кто-то из читателей использует указанные комбинации, рекомендуем его изменить.

Ранее мы сообщали, что российские хакеры взломали электронную почту Минфина США.

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Виктор

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