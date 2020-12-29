Самые популярные пароли 2020 года: если у вас такие-же, лучше их изменить

«123456» – самый популярный пароль в мире
Согласно отчету, подготовленному NordVPN, уже пятый раз подряд комбинация «123456» остается самым популярным паролем, используемым пользователями.
Некоторые вещи не менялись в Интернете в течение многих лет, среди них большая популярность «123456». Если мы вернемся к информации 10-летней давности, то обнаружим отчеты об анализе 32 миллионов паролей, собранных в результате взлома RockYou.com, среди которых самой популярной строкой безопасности была «123456». С
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.
Спустя десять лет ситуация не изменилась, по крайней мере, согласно анализу NordVPN, известного своим популярным приложением VPN. Компания проанализировала более 5 миллионов паролей, попавших в Dark Web.
Вот список самых популярных (худших) ключевых слов 2020 года:
- 123456
- 123456789
- picture1
- password
- 12345678
- 111111
- 123123
- 12345
- 1234567890
- Senha
Популярность таких очевидных паролей означает, что многие веб-сайты, службы и операционные системы требуют использования по крайней мере одной заглавной буквы, числа, специального символа и определенного количества символов от тех, кто создал учетную запись. Таким образом можно хотя бы частично избежать проблем.
Если кто-то из читателей использует указанные комбинации, рекомендуем его изменить.
Ранее мы сообщали, что российские хакеры взломали электронную почту Минфина США.