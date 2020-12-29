Технологии

Еще подождем: стало известно, когда Apple выпустит свой автомобиль

Виктор

Машина не выедет на дороги до 2027 или 2028 года

Время чтения: 59 Секунд

Несколько дней назад появилось много слухов, которые ясно указывали, что первый электромобиль Apple увидит свет в 2024 году. К сожалению, популярный аналитик Минг-Чи Куо считает, что ждать придется дольше.

Слухи об автомобиле Apple ходят давно. Первые утечки показали, что автомобиль разрабатывается совместно с BMW и поступит в продажу в 2019 году. Вскоре после этого мир услышал, что технический гигант планировал купить McLaren. Однако в последнее время большой популярностью пользовались сообщения о том, что автомобиль Apple увидит свет в 2024 году. К сожалению, и в этот раз все указывает на то, что будет иначе.

Об этом пишет УРА-Информ.

Речь идет о записках, которые известный рыночный аналитик Мин-Чи Куо разослал заинтересованным инвесторам. Они показывают, что усилия Apple по созданию собственного автомобиля не будут реализованы до 2025 года.

Мин-Чи Куо считает, что текущие новости о выпуске в 2024 году слишком оптимистичны, так как график разработки автомобиля до сих пор неясен. Даже если бы все прошло гладко и без задержек — машина не выедет на дороги до 2027 или 2028 года. Все из-за небольшого опыта технологического гиганта в разработке и производстве автомобилей.

Ранее мы сообщали, что Apple могла купить Tesla, но не пошла на такой шаг.

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Виктор

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