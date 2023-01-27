Спорт

Россию могут вернуть в мир большого спорта: МОК сделал скандальное заявление

Родион Власов

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт предупредил, что международное сообщество намерено несколько ослабить санкции против спортсменов страны-агрессора в лице Российской Федерации.

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Об этой информации сообщил «ТСН», передает «УРА-Информ».

Гутцайт в начале сказал, что спортсмены из Российской Федерации, а также Беларуси близки к тому, чтобы вернуться в большой спорт. Он сослался на новое заявление Международного олимпийского комитета.

«Там говорится о том, что никого нельзя дискриминировать из-за наличия того или иного паспорта. Собственно, МОК порекомендовал международным федерациям рассматривать для участия в состязаниях спортсменов под флагом нейтралитета. Однако есть требования: первое – отсутствие проблем с допингом и второе – это не являться активными агитаторами вторжения РФ в Украину», – сказано в сообщении.  

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