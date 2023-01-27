Россию могут вернуть в мир большого спорта: МОК сделал скандальное заявление

Время чтения: 30 Секунд

Об этой информации сообщил «ТСН», передает «УРА-Информ».

Гутцайт в начале сказал, что спортсмены из Российской Федерации, а также Беларуси близки к тому, чтобы вернуться в большой спорт. Он сослался на новое заявление Международного олимпийского комитета.

«Там говорится о том, что никого нельзя дискриминировать из-за наличия того или иного паспорта. Собственно, МОК порекомендовал международным федерациям рассматривать для участия в состязаниях спортсменов под флагом нейтралитета. Однако есть требования: первое – отсутствие проблем с допингом и второе – это не являться активными агитаторами вторжения РФ в Украину», – сказано в сообщении.

Напомним, Усик уже заключил соглашение на бой: промоутер Фьюри рассказал, когда состоится «поединок века».