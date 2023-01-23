Спорт

Названы топ-5 лучших боксеров мира: Рой Джонс определил, кто это

Родион Власов

Экс-чемпион мира в 4-х весовых дивизионах Рой Джонс-младший решил сделать признание, кого он видит одними из лучших бойцов бокса за всю историю.

Время чтения: 44 Секунд

Об этой информации сообщил портал Sports, передает «УРА-Информ».

«Мой топ-5 — Мохаммед Али, Шугар Рэй Робинсон, Сальвадор Санчес, Шугар Рэй Леонард и Роберто Дюран. Али на первом месте, потому что у него было все. У него было все необходимое в нападении, а в защите он был лучшим — ты не мог по нему попасть. Он мог нокаутировать тебя любой рукой», — сказал Джонс изданию The Vegas Insider.

Джонс-младший последний поединок провел против Майка Тайсона в рамках выставочного поединка, который состоялся в ноябре 2020 года. Данный бой прошел всю дистанцию и завершился вничью.

В феврале 2018 года Рой одержал победу единогласным решением судей над Скоттом Сигмоном. Джонс дебютировал в профессиональном боксе в мае 1989 года, победив Рики Рэндэла техническим нокаутом во втором раунде. На счету 54-летнего Джонса 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

Напомним, Усик пожертвовал миллионы для украинцев: стало известно, на что пойдут деньги.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

kiman

Криштиану Роналду и его уход из «Манчестер Юнайтед». Что осталось за кадром?

Криштиану Роналду больше не игрок «Манчестер Юнайтед», но любители АПЛ могут не переживать: в последнее время CR7 на поле практически ничего не решал.

Родион Власов

Усик пожертвовал миллионы для украинцев: стало известно, на что пойдут деньги

Стало известно, что украинский чемпион Александр Усик совместно с платформой UNITED24 решил открыть финансовый сбор, чтобы помочь определенным людям в стране.

kiman

«Бенфика» – главная сенсация группового этапа Лиги чемпионов 2022/23

Лига чемпионов – самое популярное клубное соревнование в мире.

Родион Власов

Букмекеры определили главного фаворита на должность тренера сборной Украины по футболу

После того, как главный тренер сборной Украины Александра Петраков покинул свой пост по истечению срока контракта, встал вопрос, кто же будет следующим наставником «сине-желтых».

Родион Власов

Александр Усик показал своё истинное отношение к  РФ: готов отказаться от многого (видео)

Украинский боксёр Александр Усик в очередной раз четко показал свою позицию.

kiman

Кен Хичкок завершил карьеру, поработав напоследок с Коннором Макдэвидом

Меняются тренеры, меняются хоккеисты, но неизменным остается одно – бешеная популярность Национальной хоккейной лиги.

Recent Post

Top Category