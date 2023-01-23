Названы топ-5 лучших боксеров мира: Рой Джонс определил, кто это

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Об этой информации сообщил портал Sports, передает «УРА-Информ».

«Мой топ-5 — Мохаммед Али, Шугар Рэй Робинсон, Сальвадор Санчес, Шугар Рэй Леонард и Роберто Дюран. Али на первом месте, потому что у него было все. У него было все необходимое в нападении, а в защите он был лучшим — ты не мог по нему попасть. Он мог нокаутировать тебя любой рукой», — сказал Джонс изданию The Vegas Insider.

Джонс-младший последний поединок провел против Майка Тайсона в рамках выставочного поединка, который состоялся в ноябре 2020 года. Данный бой прошел всю дистанцию и завершился вничью.

В феврале 2018 года Рой одержал победу единогласным решением судей над Скоттом Сигмоном. Джонс дебютировал в профессиональном боксе в мае 1989 года, победив Рики Рэндэла техническим нокаутом во втором раунде. На счету 54-летнего Джонса 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

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