Криштиану Роналду отказался от зарплаты в 20 млн за месяц: СМИ узнали причину

Известный футболист Криштиану Роналду оказался недовольным зарплатой в 20 млн евро за месяц. Он официально отклонил выгодное предложение Саудовской Аравии.

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Подробности смогли узнать журналисты британского издания Mirror, передает «УРА-Информ».

Журналисты не разглашают название футбольного клуба, которому отказал Роналду. Однако достоверно известно, что за годовой контракт 37-летней легенде футбола предлагали 240 млн евро.

Отмечается, что Роналду летом хотел уйти из «Манчестер Юнайтед», но все же этот сезон он проведет как представитель манкунианцев. Таким образом также был отвергнут вариант перехода в «Боруссию».

Известно, что Роналду все же не решился на перемены в карьере. По одной из версий Роналду могла не устраивать оплата за такой переход, однако сумма предлагалась внушительная. Также Роналду не заявлял о принципиальном нежелании работать с клубами из Саудовской Аравии.

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