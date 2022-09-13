Спорт

Криштиану Роналду отказался от зарплаты в 20 млн за месяц: СМИ узнали причину

Известный футболист Криштиану Роналду оказался недовольным зарплатой в 20 млн евро за месяц. Он официально отклонил выгодное предложение Саудовской Аравии.

Время чтения: 34 Секунд

Подробности смогли узнать журналисты британского издания Mirror, передает «УРА-Информ».

Журналисты не разглашают название футбольного клуба, которому отказал Роналду. Однако достоверно известно, что за годовой контракт 37-летней легенде футбола предлагали 240 млн евро.

Отмечается, что Роналду летом хотел уйти из «Манчестер Юнайтед», но все же этот сезон он проведет как представитель манкунианцев. Таким образом также был отвергнут вариант перехода в «Боруссию».

Известно, что Роналду все же не решился на перемены в карьере. По одной из версий Роналду могла не устраивать оплата за такой переход, однако сумма предлагалась внушительная. Также Роналду не заявлял о принципиальном нежелании работать с клубами из Саудовской Аравии.

Напомним, у Фьюри раскрыли даты боев против Джошуа и Усика.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Фьюри отправляется в WWE на большое шоу – инсайдеры о Clash at the Castle

Один из главных боксеров супертяжелого веса, чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри примет участие в завтрашнем большом шоу WWE. Инсайдеры окончательно подтвердили, что фанаты увидят «цыганского короля» на Clash at the Castle.

Хоккеисты из российской КХЛ столкнулись с большой проблемой: сборная Швеции отказалась заключать контракты

Скандинавская сторона предпочла игнорировать игроков, которые гонятся лишь за деньгами. В Швеции не будет хоккеистов, выступающих за сборную России КХЛ. Соответствующее заявление сделал глава Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон.

Инновационные кроссовки адидас

Спешим сообщить, что интернет-магазин adidas уже полностью возобновил работу.

Реал сразится за Суперкубок УЕФА – Анчелотти дал большое обещание

Реал собирается одержать победу в этом сезоне и получить шесть трофеев. Соответствующее заявление сделал главный тренер клуба Карло Анчелотти.

Ван Леувен дал интригующую оценку победе Зари: следующий матч покажет иную картину

Заря в матче против Университати побелила со счетом 1:0. Тренер Зари Патрик ван Леувен доволен победой, но выразил некоторое негодование из-за числа забитых голов. Он подчеркнул, что в новых матчах голов будет больше.

Динамо готовится попрощаться с тремя игроками ради получения лидера Зари: инсайдеры проговорились о сделке

«Динамо» очень заинтересована в укреплении защиты на левом фланге. Инсайдеры заявляют, что для этой цели будет привлечен полузащитник «Зари» Владислав Кабаев. Однако для такого обмена придется уступить сразу трех игроков.