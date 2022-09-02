Фьюри отправляется в WWE на большое шоу – инсайдеры о Clash at the Castle

Один из главных боксеров супертяжелого веса, чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри примет участие в завтрашнем большом шоу WWE. Инсайдеры окончательно подтвердили, что фанаты увидят «цыганского короля» на Clash at the Castle.

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Об этой информации сообщает Tribuna.com, передает «УРА-Информ».

Шоу состоится третьего сентября в Уэльсе. Великобритания много лет не встречала у себя столь большого реслинг-шоу. Отмечается, что Фьюри уже давно присматривается к карьере в WWE. Ранее он проявил себя в реслинге во время фьюда против Брауна Строумана.

Также стоит отметить, что именно на грядущем шоу неоспоримый чемпион WWE Роман Рейнс может наконец потерять титул в поединке против Дрю Макинтайра. Инсайдеры отмечают, что руководство WWE всерьез рассматривает этот сценарий. Однако неизвестно, произойдет ли разделение титулов синего и красного брендов.

Напомним, Фьюри откажется от боя с Усиком – Хирн раскрыл причину возможного срыва поединка.