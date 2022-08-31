Спорт

Хоккеисты из российской КХЛ столкнулись с большой проблемой: сборная Швеции отказалась заключать контракты

Скандинавская сторона предпочла игнорировать игроков, которые гонятся лишь за деньгами. В Швеции не будет хоккеистов, выступающих за сборную России КХЛ. Соответствующее заявление сделал глава Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон.

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Об этой информации сообщает «Корреспондент», передает «УРА-Информ».

Ларссон заявил, что люди гонящиеся за деньгами не подходят сборной Швеции по идейным соображениям.

«На фоне разговоров о чемпионате мира данная тема стала актуальной как никогда. Мы в федерации заняли твердую позицию о том, что без лишних колебаний создадим собственную политику по этой теме до начала сезона.

Могу точно сказать, что мы не станем рассматривать хоккеистов из КХЛ для принятия в команду. Для нас важнее сохранять принципы. Мы не знаем, когда ситуация изменится. Остается лишь пристально следить за переменами и принимать новые решения когда появятся справедливые основания для этого», – сказал Ларссон.

Напомним, Реал сразится за Суперкубок УЕФА – Анчелотти дал большое обещание.

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