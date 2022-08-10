Реал сразится за Суперкубок УЕФА – Анчелотти дал большое обещание

Реал собирается одержать победу в этом сезоне и получить шесть трофеев. Соответствующее заявление сделал главный тренер клуба Карло Анчелотти.

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Об этой информации сообщает «Корреспондент», передает «УРА-Информ».

Анчелотти отметил, что поставлена очень высокая планка, которую ранее ни одна команда не смогла осилить, но он верит в своих подопечных. Он также прокомментировал предстоящую встречу с франкфуртским Айнтрахтом в состязании за Суперкубок УЕФА.

«Я и моя команда довольны тем фактом, что игра пройдет в Финляндии. Эта сборная показала отличную игру на Евро-2020. Местные фанаты очень заряжены, это создает прекрасную атмосферу. Фанаты будут в белом, поэтому будет возможность представить, что они поддерживают нас», – сказал Анчелотти.

Он добавил, что прошлый сезон стал самым успешным в его карьере. Большая заслуга в этом и самих игроков, которые показали мастерство и боевой дух. Анчелотти подчеркнул, что пришло время сражаться за каждый трофей.

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