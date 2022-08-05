Спорт

Ван Леувен дал интригующую оценку победе Зари: следующая матч покажет иную картину

Заря в матче против Университати побелила со счетом 1:0. Тренер Зари Патрик ван Леувен доволен победой, но выразил некоторое негодование из-за числа забитых голов. Он подчеркнул, что в новых матчах голов будет больше.

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Об этой информации сообщает «Корреспондент», передает «УРА-Информ».

Леувен рассказал, что его подопечные не выполнили всего плана на матч, один гол должен был стать лишь началом.

«Были подходящие моменты, чтобы забить больше. Мощные прострелы впечатляли в обоих таймах. У нас обновился состав команды, даже сравнивая с прошлым сезоном. Голов могло быть больше, но стремлением моей команды и результатом я удовлетворен», – сказал тренер Зари.

Он добавил, что в последующих матчах Заря планирует давить на оппонентов и контролироваться все 90 минут игры. Прошлый матч можно считать успешным, ведь это был выход из застоя в плане больших игр.

Напомним, Тайсон рассказал, кто одолеет Усика: Джошуа может вернуть титулы, но при одном условии.

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