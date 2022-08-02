Динамо готовится попрощаться с тремя игроками ради получения лидера Зари: инсайдеры проговорились о сделке

«Динамо» очень заинтересована в укреплении защиты на левом фланге. Инсайдеры заявляют, что для этой цели будет привлечен полузащитник «Зари» Владислав Кабаев. Однако для такого обмена придется уступить сразу трех игроков.
Об этой информации сообщает UA.Футбол, передает «УРА-Информ».
Журналисты из программы ТаТоТак утверждают, что Кабаев перейдет в «Динамо» не по купле/продаже, а именно по обмену. «Динамо» готовится к масштабным переменам и попрощается с несколькими игроками.
«Известно, что это будет Назарий Русин, Роман Вантух. Высока вероятность, что третьим игроком станет Никита Бурда или другой начинающий воспитанник клуба», – заявили эксперты из ТаТоТак.
Стоит добавить, что Кабаев начинал путь с «Черноморца», а в «Зарю» перешел в 2017 году. Играя за луганцев он успел забить 10 голов и сделать 14 результативных передач сыграв 126 матчей.
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