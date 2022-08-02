Динамо готовится попрощаться с тремя игроками ради получения лидера Зари: инсайдеры проговорились о сделке

«Динамо» очень заинтересована в укреплении защиты на левом фланге. Инсайдеры заявляют, что для этой цели будет привлечен полузащитник «Зари» Владислав Кабаев. Однако для такого обмена придется уступить сразу трех игроков.

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Об этой информации сообщает UA.Футбол, передает «УРА-Информ».

Журналисты из программы ТаТоТак утверждают, что Кабаев перейдет в «Динамо» не по купле/продаже, а именно по обмену. «Динамо» готовится к масштабным переменам и попрощается с несколькими игроками.

«Известно, что это будет Назарий Русин, Роман Вантух. Высока вероятность, что третьим игроком станет Никита Бурда или другой начинающий воспитанник клуба», – заявили эксперты из ТаТоТак.

Стоит добавить, что Кабаев начинал путь с «Черноморца», а в «Зарю» перешел в 2017 году. Играя за луганцев он успел забить 10 голов и сделать 14 результативных передач сыграв 126 матчей.

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