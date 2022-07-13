Спорт

Украинский клуб не сыграет в польской лиге: хотя все было очень близко

Киевский Сокол не успел собрать необходимые документы.

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Несмотря на дополнительное время, Сокол Киев не появится в Польской хоккейной лиге в новом сезоне. Однако украинский клуб по-прежнему заинтересован в том, чтобы в следующем году сыграть в польской лиге.

Владельцы команды должны были подать документы до 12 июля, а затем найти средства на необходимые сборы. Прежде всего, купить «дикую карту» за 300 000 злотых (гривна к злотому 7 к 1) и заплатить вступительный взнос, который в этом сезоне увеличился до 75 000 злотых, пишет УРА-Информ.

Президент киевской команды Алексей Житник уже побывал на ледовых площадках в Бытоме и Ополе. Последний город больше понравился украинцам, и они захотели провести там свои домашние игры.

Однако сегодня мы знаем, что этого не произойдет. Сокол Киев отказался от своего предложения присоединиться к PHL. Причина в том, что времени, необходимого для выполнения необходимых формальностей, слишком мало. Однако это не меняет того факта, что в будущем Сокол сноваможет подать заявку.

– Сокол Киев не будет играть в Польской хоккейной лиге в сезоне 2022/23. Украинскому клубу не удастся выполнить все формальности. Сокол заинтересован в том, чтобы в следующем сезоне выступать в ПХЛ, – сообщает польская федерация.

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